Zelensky suspeita que Hungria violou o espaço aéreo ucraniano com drones

"As forças ucranianas registaram violações do nosso espaço aéreo por drones de reconhecimento, que são provavelmente húngaros", afirmou Zelensky nas redes sociais.

O Presidente ucraniano também informou que estão a ser realizadas “avaliações preliminares que “sugerem que poderão ter estado a efetuar um reconhecimento do potencial industrial das zonas fronteiriças da Ucrânia”.

“Dei instruções para que todas as informações disponíveis fossem verificadas e para que fossem elaborados relatórios urgentes sobre cada incidente registado”, acrescentou Zelensky.

As declarações de Zelensky surgem na sequência de uma reunião militar com responsáveis militares ucranianos sobre o ponto de situação da guerra com a Rússia.

A Hungria foi acusada, juntamente com a Eslováquia, de alimentar a invasão da Ucrânia com as compras de recursos fósseis russos.

A acusação, feita pela Finlândia, surgiu após os comentários do Presidente norte-americano, Donald Trump, que disse no início de setembro estar "muito insatisfeito" com as compras de petróleo russo por países da Europa durante uma conversa telefónica com líderes europeus.

A Hungria e a Eslováquia, ambos membros da União Europeia (UE), beneficiam de uma isenção para continuar a importar petróleo russo através do oleoduto Druzhba, que foi alvo de vários ataques ucranianos nas últimas semanas.

Os governos húngaro e eslovaco são conhecidos pelas políticas conciliatórias em relação à Rússia e pelas críticas severas a Zelensky, contrariamente à posição maioritária da UE.