UE salienta que acordo com EUA limita a 15% taxas sobre produtos farmacêuticos

O porta-voz do executivo comunitário para o Comércio, Olof Gill, salientou que o acordo celebrado entre a UE e os Estados Unidos estipula um limite de 15% para os produtos farmacêuticos.

“Este limite máximo claro e abrangente de 15% para as exportações da UE representa uma garantia de que não surgirão direitos aduaneiros mais elevados para os operadores económicos europeus”, acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas sobre as importações de diversos produtos de qualquer país, entre as quais se destaca uma tarifa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos "de marca ou patenteados".

"A partir de 01 de outubro de 2025, aplicaremos uma tarifa de 100% a qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos”, afirmou Trump na sua plataforma Truth Social.

Trump divulgou ainda uma taxa de 25% sobre camiões "pesados e grandes" fabricados em qualquer país, uma decisão que justificou com a necessidade de "proteger" os fabricantes norte-americanos desses produtos da "concorrência externa desleal" e pela boa "saúde financeira" dos seus camionistas e uma tarifa adicional de 50% a "todos os móveis de cozinha, toucadores de casa de banho e produtos relacionados" e uma tarifa de 30% aos "móveis estofados".

O acordo comercial UE-EUA foi fechado em 27 de julho.