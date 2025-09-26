Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Tarifas
    UE salienta que acordo com EUA limita a 15% taxas sobre produtos farmacêuticos

    A Comissão Europeia sublinhou que o acordo com os Estados Unidos fixa as tarifas sobre produtos farmacêuticos em 15%, presumindo que os 100% sobre estas importações anunciados por Washington não se aplicam à União Europeia (UE)

    Hoje, 15:51
    UE salienta que acordo com EUA limita a 15% taxas sobre produtos farmacêuticos

    Autor: Lusa/AO Online

    O porta-voz do executivo comunitário para o Comércio, Olof Gill, salientou que o acordo celebrado entre a UE e os Estados Unidos estipula um limite de 15% para os produtos farmacêuticos.

    “Este limite máximo claro e abrangente de 15% para as exportações da UE representa uma garantia de que não surgirão direitos aduaneiros mais elevados para os operadores económicos europeus”, acrescentou.

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas sobre as importações de diversos produtos de qualquer país, entre as quais se destaca uma tarifa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos "de marca ou patenteados".

    "A partir de 01 de outubro de 2025, aplicaremos uma tarifa de 100% a qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos”, afirmou Trump na sua plataforma Truth Social.

    Trump divulgou ainda uma taxa de 25% sobre camiões "pesados e grandes" fabricados em qualquer país, uma decisão que justificou com a necessidade de "proteger" os fabricantes norte-americanos desses produtos da "concorrência externa desleal" e pela boa "saúde financeira" dos seus camionistas e uma tarifa adicional de 50% a "todos os móveis de cozinha, toucadores de casa de banho e produtos relacionados" e uma tarifa de 30% aos "móveis estofados".

    O acordo comercial UE-EUA foi fechado em 27 de julho.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.