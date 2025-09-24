Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Pilotos americanos atravessam Atlântico em monomotor e fazem escala inédita em Ponta Delgada

    Dois pilotos rotários dos Estados Unidos chegaram esta quarta-feira a Ponta Delgada, numa travessia inédita do Atlântico Norte a bordo de um Cessna 210. A iniciativa, intitulada “Circle the Atlantic: Flight to End Polio”, pretende angariar fundos e dar visibilidade aos projetos do Rotary International para a erradicação da poliomielite.

    Hoje, 14:43

    Autor: Ana Carvalho Melo

    Peter Teahen e Ed Galkin, dois pilotos rotários americanos que estão a realizar uma travessia inédita do Atlântico Norte a bordo de um Cessna 210, chegaram esta quarta-feira a Ponta Delgada.

    A aventura dos dois pilotos, uma iniciativa designada “Circle the Atlantic: Flight to End Polio”, já passou por um total de 11 países, com o objetivo de angariar fundos e divulgar os projetos do Rotary International (RI) no âmbito da erradicação da poliomielite.

    À chegada a Ponta Delgada, os pilotos contaram que a viagem de cerca de quatro horas entre Cascais e Ponta Delgada foi uma das mais tranquilas desta aventura e que estavam muito satisfeitos por estarem, pela primeira vez, no arquipélago dos Açores, onde deverão permanecer até ao próximo domingo, partindo depois para Saint John’s, em Newfoundland, no Canadá, numa viagem com duração de cerca de nove horas.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.