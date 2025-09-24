Pilotos americanos atravessam Atlântico em monomotor e fazem escala inédita em Ponta Delgada

Peter Teahen e Ed Galkin, dois pilotos rotários americanos que estão a realizar uma travessia inédita do Atlântico Norte a bordo de um Cessna 210, chegaram esta quarta-feira a Ponta Delgada.

A aventura dos dois pilotos, uma iniciativa designada “Circle the Atlantic: Flight to End Polio”, já passou por um total de 11 países, com o objetivo de angariar fundos e divulgar os projetos do Rotary International (RI) no âmbito da erradicação da poliomielite.

À chegada a Ponta Delgada, os pilotos contaram que a viagem de cerca de quatro horas entre Cascais e Ponta Delgada foi uma das mais tranquilas desta aventura e que estavam muito satisfeitos por estarem, pela primeira vez, no arquipélago dos Açores, onde deverão permanecer até ao próximo domingo, partindo depois para Saint John’s, em Newfoundland, no Canadá, numa viagem com duração de cerca de nove horas.