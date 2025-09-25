Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Ciclone Gabrielle muda trajetória e causa agravamento do estado do tempo nos Grupos Central e Oriental

    O IPMA anunciou que, devido a uma mudança de trajetória do ciclone tropical Gabrielle, se previa um maior agravamento das condições meteorológicas nas ilhas dos Grupos Central e Oriental do que o referido em anteriores comunicados.

    Hoje, 10:50
    Ciclone Gabrielle muda trajetória e causa agravamento do estado do tempo nos Grupos Central e Oriental

    Autor: Ana Carvalho Melo

    Em comunicado enviado esta quirta-feira, o IPMA revela que às  09:00, o ciclone tropical Gabrielle  localizava-se a aproximadamente 940 km a oeste (W) da ilha do Faial. No seu centro, registava-se uma pressão mínima de 979 hPa, deslocando-se para leste a uma velocidade de 52 km/h. 

    O ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de Categoria 1 na escala de Saffir-Simpson.

    Segundo os últimos resultados dos modelos meteorológicos, a trajetória do ciclone tropical Gabrielle indica que deverá agora passar muito próximo ou até mesmo sobre o Grupo Central, mantendo a força de furacão de categoria 1. Sendo assim, prevê-se um maior agravamento das condições meteorológicas nas ilhas dos Grupos Central e Oriental do que o referido em anteriores comunicados.


    Os primeiros efeitos deverão começar a sentir-se no arquipélago a partir do final do dia de hoje, quinta-feira.


    No Grupo Ocidental, a precipitação será forte, o vento com rajadas até 130 km/h de sul a rodar para norte, e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.


    No Grupo Central, poderá ocorrer precipitação forte, o vento com rajadas na ordem dos 200 km/h de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.


    No Grupo Oriental, é esperada precipitação por vezes forte, o vento agora soprará com rajadas entre 100 a 120 km/h e a ondulação até 9 metros de altura significativa.

    Relacionadas
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.