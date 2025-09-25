Ciclone Gabrielle muda trajetória e causa agravamento do estado do tempo nos Grupos Central e Oriental

Em comunicado enviado esta quirta-feira, o IPMA revela que às 09:00, o ciclone tropical Gabrielle localizava-se a aproximadamente 940 km a oeste (W) da ilha do Faial. No seu centro, registava-se uma pressão mínima de 979 hPa, deslocando-se para leste a uma velocidade de 52 km/h.

O ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de Categoria 1 na escala de Saffir-Simpson.

Segundo os últimos resultados dos modelos meteorológicos, a trajetória do ciclone tropical Gabrielle indica que deverá agora passar muito próximo ou até mesmo sobre o Grupo Central, mantendo a força de furacão de categoria 1. Sendo assim, prevê-se um maior agravamento das condições meteorológicas nas ilhas dos Grupos Central e Oriental do que o referido em anteriores comunicados.



Os primeiros efeitos deverão começar a sentir-se no arquipélago a partir do final do dia de hoje, quinta-feira.



No Grupo Ocidental, a precipitação será forte, o vento com rajadas até 130 km/h de sul a rodar para norte, e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.



No Grupo Central, poderá ocorrer precipitação forte, o vento com rajadas na ordem dos 200 km/h de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.



No Grupo Oriental, é esperada precipitação por vezes forte, o vento agora soprará com rajadas entre 100 a 120 km/h e a ondulação até 9 metros de altura significativa.

