Açoriano Oriental
    • Avisos de mau tempo sobem para laranja no Grupo Oriental

    O secretário regional do Ambiente e Ação Climática anunciou esta manhã que se verifica um agravamento da situação meteorológica no Grupo Oriental.


    Hoje, 10:21
    Autor: Ana Carvalho Melo

    "Quanto ao grupo Oriental, verifica-se também um ligeiro agravamento, pelo que passaremos a ter avisos de laranja para vento e agitação marítima e aviso amarelo para precipitação. O período crítico mantém-se o referido no dia de ontem, designadamente com um incremento da severidade ao longo da noite de hoje, com especial relevância no período da madrugada e em parte do dia de amanhã", anunciou Alonso Miguel.

    Segundo o responsável pela Proteção Civil, segundo a informação do IPMA, das 9 horas de hoje, verificou-se "uma ligeira deslocação na trajetória do ciclone para o sul, sendo que se prevê que atinja a região como furacão de categoria 1". 

    "Temos assim a seguinte previsão: o grupo ocidental mantém-se os avisos vermelhos para os três parâmetros, precipitação, vento e agitação marítima. O grupo central verifica-se um ligeiro agravamento das condições, sendo que os avisos agora são vermelhos para todos os três parâmetros", alertou.

    Face a este agravamento da situação meteorológica, Alonso Miguel anunciou que foi ativado o  Plano Regional de Emergência e Proteção Civil dos Açores.

    "O Plano Regional de Emergência e Proteção Civil dos Açores visa facilitar a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação de medidas de carácter excecional a adotar na eminência ou na ocorrência de um evento desta magnitude. Adicionalmente, a declaração de situação de alerta tem como objetivo definir um conjunto de medidas preventivas de carácter excecional, procurando minimizar a exposição ao risco por parte da população designadamente", explicou Alonso Miguel. 

    Acrescentou ainda que foram proibidas atividades junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas, restrição da circulação junto à orla costeira, exceto para residentes e serviços essenciais, assim como  atividades turísticas ou lúdicas, nomeadamente a realização de trilhos pedestres e ainda  atividades desportivas, recreativas, culturais e religiosas em espaços abertos ou recintos, incluindo recintos escolares, localizados em áreas expostas ao risco.


