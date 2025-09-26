Açoriano Oriental
    Rússia vai construir quatro centrais no Irão

    O Irão assinou com a Rússia um contrato de 25 mil milhões de dólares (21,4 mil milhões de euros) para a construção de quatro centrais nucleares no sul do país, anunciou a televisão iraniana

    Hoje, 15:49
    Autor: Lusa/AO Online

    “Um acordo para a construção de quatro centrais nucleares, no valor de 25 mil milhões de dólares, em Sirik, na província de Hormozgan (sul), foi assinado entre a empresa Iran Hormoz e a Rosatom”, indicou a televisão estatal.

    Não foram divulgados detalhes sobre o calendário do acordo entre as empresas dos dois países aliados.

    O Irão dispõe apenas de uma central nuclear operacional, em Bushehr (sul), destinada à produção de eletricidade, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

    A central tem capacidade para produzir 1.000 megawatts (MW), o que representa apenas uma fração das necessidades elétricas do país.

    Cada uma das futuras centrais terá uma capacidade de cerca de 1.255 MW, segundo a agência de notícias oficial IRNA.

    O acordo surge em pleno impasse entre o Irão e os países ocidentais sobre o programa nuclear iraniano.

    França, Reino Unido e Alemanha apresentaram condições ao Irão para regulamentar o programa, com o prazo limite a expirar no sábado à meia-noite).

    Sem acordo, o regresso das sanções da ONU contra Teerão parece inevitável.

    Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e Israel, inimigo declarado do regime iraniano, suspeitam há muito que o Irão pretende desenvolver armas nucleares.

    Teerão nega veementemente ter tais ambições militares, insistindo no direito ao nuclear para fins civis.

    Israel realizou um ataque sem precedentes contra o Irão em junho, visando vários locais nucleares, com o apoio dos Estados Unidos, mas as instalações de Bushehr não foram atingidas.

    Apesar de possuir importantes reservas de hidrocarbonetos, o Irão sofre regularmente de cortes de energia.

    O nuclear é visto como uma das soluções para as carências energéticas do país.

    Teerão assinou em 1993 um acordo de cooperação nuclear civil com a Rússia, que abriu caminho à retoma da construção da central de Bushehr.

    O projeto tinha sido iniciado pelos alemães, mas foi abandonado após a Revolução Islâmica de 1979 e a guerra Irão-Iraque (1980-1988).

    Especialistas russos continuam a trabalhar na central de Bushehr.


