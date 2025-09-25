Prisão preventiva para três suspeitos de tráfico em São Miguel

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores explica que as detenções ocorreram na sequência da abertura de um inquérito-crime pelo Ministério Público da Ribeira Grande, para investigar "uma rede familiar que se dedicava ao tráfico de drogas duras, concretamente heroína e estupefaciente de origem sintética, a partir de duas moradias particulares” localizadas naquele concelho da ilha de São Miguel.

Em comunicado, a PSP adianta ainda que foram realizadas "de imediato várias diligências de investigação criminal que permitiram descortinar que os três suspeitos atuavam em rede com venda direta de estupefacientes aos consumidores".

Para a detenção foi organizada, na terça-feira, "uma operação policial de envergadura, com a colaboração de uma equipa de intervenção rápida da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Ponta Delgada, tendo sido possível localizar e apreender cerca de 150 doses de droga sintética, 10 doses de liamba, cerca de 1.500 euros em dinheiro, uma arma ilegal, entre outros objetos relacionados com o crime sob investigação", refere ainda a polícia.

Os dois homens e a mulher, com idades entre os 31 e os 53 anos, foram detidos "em flagrante delito" e estão "fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

Ainda segundo a PSP, já foram presentes a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada e vão aguardar "o desenrolar do processo sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva".