    • Governo açoriano acolhe com “muito agrado” intenção da Ryanair em reabrir base em Ponta Delgada

    O Governo dos Açores disse que recebeu com “muito agrado”, as notícias sobre o interesse da companhia aérea Ryanair em reabrir a sua base em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel

    Hoje, 15:32
    Autor: Lusa/AO Online

    O executivo açoriano congratula-se com a “posição e interesse da Ryanair” em reabrir a base na ilha de São Miguel e mostra-se disponível “para prestar a sua colaboração no desenvolvimento do processo que, de acordo com a informação pública, decorre junto das instâncias governativas nacionais”.

    “É reconhecido que estas decisões de investimento e respetivos processos subjacentes são complexos e dependem de diferentes fatores, envolvendo diversos requisitos legais e a articulação entre várias entidades, incluindo o Governo da República, a Autoridade de Aviação Civil (ANAC) e a ANA Aeroportos”, salienta a nota.

    No entanto, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, tutelada por Berta Cabral, considera que a intenção da Ryanair “é um claro sinal da atratividade e do potencial dos Açores enquanto destino turístico e região onde é positivo investir”.

    “As declarações do CEO da Ryanair, Michael O’Leary, reproduzidas na comunicação social, demonstram igualmente a validade dos argumentos realçados pelo Governo dos Açores em 2023, que se demonstrou manifestamente contra o encerramento da base em Ponta Delgada e sempre defendeu que existiam condições de excelência para a operação estruturada nessa altura”, acrescentou.

    Para o executivo açoriano, essas declarações “reforçam, ainda, a veracidade da informação que foi sendo divulgada pelo Governo dos Açores, relativa aos diversos fatores que estiveram em discussão, no decorrer do longo processo de interação e conversação com a Ryanair, no sentido de manter a operação desta companhia na região”.

