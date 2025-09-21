Sindicato deteta erro “muito grave” nos salários da Air Açores

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) detetou um erro “muito grave” no processamento das quotas sindicais da SATA Air Açores, exigindo que a companhia corrija a situação. Isso mesmo se pode ler no mais recente comunicado do sindicato, a que o Açoriano Oriental teve acesso.

Em causa dois erros no processamento das quotas sindicais, levando a que não fossem pagas ao SPAC: uma das situações foi transversal a todos os pilotos e abrangeu os subsídios de Férias e de Natal; a outra apenas afetou os comandantes da companhia interilhas (e apenas em alguns meses) e abrangeu o trabalho desenvolvido em folgas ou férias.

Este último erro foi considerado pelo SPAC como “muito grave”, ainda para mais por ser seletivo, ao ter deixado os oficiais pilotos de fora.

“O que nos impede de aceitar que seja um erro de codificação de sistema, e sim uma alteração manual ao sistema em determinados meses. Fomos claros quanto à gravidade desta situação e solicitámos que a empresa identifique, com urgência, quem é o responsável por este erro”, lê-se no comunicado.

Em declarações ao Açoriano Oriental, o vice-presidente do SPAC, Frederico Saraiva de Almeida, diz que os casos remontam a 2025, desde janeiro, e foram detetados “pela verificação entre a prestação de trabalho e o gráfico das quotizações, que não batiam certos”.

O sindicalista diz que, para já, não foi feita uma contagem do valor em falta e esclarece que todo o dinheiro, de quotas sindicais, foi sempre entregue ao SPAC.

Frederico Saraiva de Almeida acredita que durante a próxima semana já terá uma resposta da empresa sobre o que se terá passado. “Caso não obtenhamos uma resposta clara e inequívoca num prazo razoável, o SPAC recorrerá aos meios ao seu dispor para apurar responsabilidades e repor a legalidade da cobrança”, diz, acrescentando que “estou em crer que não vamos chegar a esse extremo”.

Segundo o sindicato, a companhia já iniciou um processo de apuramento de responsabilidades.

