Intensidade da tempestade pós-tropical Gabrielle deve diminuir a partir das 9:00

“No grupo Ocidental [Flores e Corvo] já passou. Ainda continuamos com aviso para agitação marítima, até às 15:00 [mais uma hora em Lisboa], mas, a partir das 09:00, irá começar a diminuir gradualmente”, disse à agência Lusa, num ponto de situação pelas 06:00 locais, a meteorologista Elsa Vieira, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

No grupo Ocidental açoriano, segundo a meteorologista, a rajada máxima registada durante a passagem da tempestade foi da ordem dos 70 quilómetros por hora (km/h).

Já quanto a valores de precipitação, “o máximo registado foi de oito litros por metro quadrado numa hora, nas Flores”.

No grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge), “a situação ainda irá manter-se até às 09:00, ou seja, poderão ocorrer ainda rajadas [de vento] com mais intensidade, na ordem dos 150 [km/h]”.

A precipitação deverá ser forte e, a partir das 09:00, “a situação também vai melhorando gradualmente e a agitação marítima mantém-se também até às 18:00 UTC”, acrescentou.

Já no grupo Oriental, segundo Elsa Vieira, o estado do tempo “a partir das 09:00 também começa a melhorar”.

“Poderá ocorrer ainda alguma rajada na ordem dos 110/120 km/h [e] precipitação também por vezes forte”, disse a meteorologista do IPMA.

Segundo a meteorologista, no grupo Central a rajada mais alta até agora foi de 154 km/h, na Horta (ilha do Faial) e, em termos de precipitação, 53 litros por metro quadrado acumulados em três horas na Graciosa”.

Na análise da imagem de radar, a responsável admitiu que nas próximas horas “talvez ainda haja alguma precipitação e rajadas mais intensas, mas mais nas ilhas no norte do grupo Central” (Graciosa e Terceira).

Nas ilhas do Faial, São Jorge e Pico, “a situação irá começar a melhorar”.

“Ainda poderá ocorrer alguma rajada tanto na Graciosa como na Terceira e precipitação também”, concluiu.

O ciclone tropical Gabrielle que atinge os Açores deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical, mas as preocupações mantêm-se.

“O que até agora era denominado furacão Gabrielle perdeu algumas das suas características que o denominavam furacão. Neste momento, a melhor designação que se aplica é um ciclone pós-tropical”, disse à agência Lusa a meteorologista Tânia Viegas, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, durante a madrugada.

Contudo, acrescentou, “isto não significa necessariamente – e é o que é válido neste caso -, que tenha perdido intensidade ou que as rajadas de vento passem a ser menores”.

O Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira.

As ilhas dos grupos Central e Ocidental mantêm-se sob aviso vermelho – o mais grave numa escala de três – devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.