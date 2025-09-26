Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Intensidade da tempestade pós-tropical Gabrielle deve diminuir a partir das 9:00

    A intensidade da tempestade pós-tropical Gabrielle nos Açores “irá começar a diminuir gradualmente” a partir das 09:00 locais e a rajada mais forte registada foi de 154 quilómetros/hora, segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

    Hoje, 08:17
    Intensidade da tempestade pós-tropical Gabrielle deve diminuir a partir das 9:00

    Autor: Lusa

    “No grupo Ocidental [Flores e Corvo] já passou. Ainda continuamos com aviso para agitação marítima, até às 15:00 [mais uma hora em Lisboa], mas, a partir das 09:00, irá começar a diminuir gradualmente”, disse à agência Lusa, num ponto de situação pelas 06:00 locais, a meteorologista Elsa Vieira, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

    No grupo Ocidental açoriano, segundo a meteorologista, a rajada máxima registada durante a passagem da tempestade foi da ordem dos 70 quilómetros por hora (km/h).

    Já quanto a valores de precipitação, “o máximo registado foi de oito litros por metro quadrado numa hora, nas Flores”.

    No grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge), “a situação ainda irá manter-se até às 09:00, ou seja, poderão ocorrer ainda rajadas [de vento] com mais intensidade, na ordem dos 150 [km/h]”.

    A precipitação deverá ser forte e, a partir das 09:00, “a situação também vai melhorando gradualmente e a agitação marítima mantém-se também até às 18:00 UTC”, acrescentou.

    Já no grupo Oriental, segundo Elsa Vieira, o estado do tempo “a partir das 09:00 também começa a melhorar”.

    “Poderá ocorrer ainda alguma rajada na ordem dos 110/120 km/h [e] precipitação também por vezes forte”, disse a meteorologista do IPMA.

    Segundo a meteorologista, no grupo Central a rajada mais alta até agora foi de 154 km/h, na Horta (ilha do Faial) e, em termos de precipitação, 53 litros por metro quadrado acumulados em três horas na Graciosa”.

    Na análise da imagem de radar, a responsável admitiu que nas próximas horas “talvez ainda haja alguma precipitação e rajadas mais intensas, mas mais nas ilhas no norte do grupo Central” (Graciosa e Terceira).

    Nas ilhas do Faial, São Jorge e Pico, “a situação irá começar a melhorar”.

    “Ainda poderá ocorrer alguma rajada tanto na Graciosa como na Terceira e precipitação também”, concluiu.

    O ciclone tropical Gabrielle que atinge os Açores deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical, mas as preocupações mantêm-se.

    “O que até agora era denominado furacão Gabrielle perdeu algumas das suas características que o denominavam furacão. Neste momento, a melhor designação que se aplica é um ciclone pós-tropical”, disse à agência Lusa a meteorologista Tânia Viegas, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, durante a madrugada.

    Contudo, acrescentou, “isto não significa necessariamente – e é o que é válido neste caso -, que tenha perdido intensidade ou que as rajadas de vento passem a ser menores”.

    O Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira.

    As ilhas dos grupos Central e Ocidental mantêm-se sob aviso vermelho – o mais grave numa escala de três – devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

    O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

    Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.