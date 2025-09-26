Teatro Ribeiragrandense acolhe a exposição “A Beleza Não Envelhece”

Segundo nota de imprensa, a mostra contou com a colaboração da AFAA - Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, e pretende dar "rosto e voz ao que tantas vezes é silenciado: a beleza singular da velhice".



Participaram neste projeto 20 idosos residentes no Lar Augusto César Ferreira Cabido e da valência da instituição localizada no Pico da Pedra.



“A Beleza Não Envelhece” propõe-se como uma "celebração da vida em todas as suas fases, enaltecendo a autenticidade do tempo vivido como expressão artística".



Ao envolver a comunidade local, esta exposição procura "cultivar um olhar mais empático e consciente sobre o envelhecimento, desafiando preconceitos e promovendo um envelhecer com respeito e humanidade".



“A Beleza Não Envelhece”, estará patente até dia 10 de outubro.

