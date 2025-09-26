Açoriano Oriental
    • Dia 1 de outubro
    Teatro Ribeiragrandense acolhe a exposição “A Beleza Não Envelhece”

    O Teatro Ribeiragrandense acolhe, no próximo dia 1 de outubro, pelas 18h00, a inauguração da exposição “A Beleza Não Envelhece” uma iniciativa do Lar Augusto César Ferreira Cabido, destinada a assinalar simbolicamente o Dia Internacional do Idoso

    Hoje, 12:04
    Autor: Susete Rodrigues

    Segundo nota de imprensa, a mostra contou com a colaboração da AFAA - Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, e pretende dar "rosto e voz ao que tantas vezes é silenciado: a beleza singular da velhice".

    Participaram neste projeto 20 idosos residentes no Lar Augusto César Ferreira Cabido e da valência da instituição localizada no Pico da Pedra.

    “A Beleza Não Envelhece” propõe-se como uma "celebração da vida em todas as suas fases, enaltecendo a autenticidade do tempo vivido como expressão artística".

    Ao envolver a comunidade local, esta exposição procura "cultivar um olhar mais empático e consciente sobre o envelhecimento, desafiando preconceitos e promovendo um envelhecer com respeito e humanidade".

    “A Beleza Não Envelhece”, estará patente até dia 10 de outubro.

