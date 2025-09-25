Açoriano Oriental
    • Edição de estreia da Bienal Walk&Talk começa hoje

    Começa hoje o primeiro momento da Bienal do Walk&Talk que conta com várias performances, concertos, conversas e inaugurações, por diversos locais da ilha de São Miguel, com destaque para a inauguração da Casa da Bienal

    premium
    Hoje, 09:31
    Edição de estreia da Bienal Walk&Talk começa hoje

    Autor: Susete Rodrigues
    Partindo do tema “Gestos de Abundância”, o Walk&amp;Talk estreia-se hoje como bienal, naquele que é o primeiro momento do evento.&nbsp;Organizada pela associação cultural Anda&amp;Fala, a Bienal Walk&amp;Talk tem a curadoria de Jesse James, Claire Shea, Fatima Bintou Rassoul Sy e Liliana C...
