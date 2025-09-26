Açoriano Oriental
    • Operação aérea da SATA retoma a normalidade

    A SATA começou já a retomar as ligações aéreas canceladas devido à passagem, nas últimas horas, da tempestade pós-tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores, anunciou a companhia

    Hoje, 14:32
    Operação aérea da SATA retoma a normalidade

    Autor: Lusa/AO Online

    Numa nota enviada à agência Lusa, a SATA adianta que continua a acompanhar a evolução da situação" e já operou voos de Nova Iorque e Boston, prevendo-se a antecipação da operação de alguns outros voos.

    "Caso a situação continue a evoluir favoravelmente, estamos preparados para operar todos os voos à exceção da ligação para o Corvo, atendendo a que o vento ainda se encontra fora dos limites de segurança para a operação", refere ainda a companhia na mesma nota.

    A passagem da tempestade pós-tropical Gabrielle pelos Açores provocou 196 ocorrências no arquipélago, das quais 136 já se encontram resolvidas, e obrigou ao realojamento de 16 pessoas, segundo o mais recente balanço do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que indicou não haver, até ao momento, registo de feridos.


