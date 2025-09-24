Açoriano Oriental
    • Autarquia de Ponta Delgada determina encerramento de vários locais públicos

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada, anunciou que a partir das "15h00 de quinta-feira e até indicação em contrário", vários locais irão estar encerrados ao público

    Hoje, 17:49

    Autor: Lusa/AO Online

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada, anunciou que a partir das "15h00 de quinta-feira e até indicação em contrário", vários locais irão estar encerrados ao público, nomeadamente o Jardim António Borges e o Relvāo. 

    Será interdito à circulação pedonal e viária a Avenida do Mar (ambos os troços) e o encerramento das estruturas balneares do Forno da Cal, Milícias, Pópulo  e Mosteiros (Praia e Caneiros).

    Alerta-se para a possibilidade de interdição da Avenida Dr. João Bosco da Mota Amaral, no troço compreendido entre o Clube Naval de Ponta Delgada e a ETAR.

