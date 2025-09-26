Com o Mercado da Graça de volta à praça central, comerciantes querem resgatar os clientes perdidos

Autor: Nuno Martins Neves
A 11 dias de fazer quatro anos desde que a obra de requalificação do Mercado da Graça se iniciou, os comerciantes regressaram à praça central daquele mercado agrícola. Para trás ficou uma obra - que ainda não está concluída - e mais de quatro anos a tentar sobreviver na escuridão do piso -...
Regional Ver Mais
-
premiumCom o Mercado da Graça de volta à praça central, comerciantes querem resgatar os clientes perdidos
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
Livraria SolMar
Lançamento "Somos o Caminho" de Cristina Monteverde
-
Dia 1 de outubro
Teatro Ribeiragrandense acolhe a exposição “A Beleza Não Envelhece”
-
-
-
Cultura e Social
Arquipélago inaugura ‘Vamos aonde já estivemos?’