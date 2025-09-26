Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Com o Mercado da Graça de volta à praça central, comerciantes querem resgatar os clientes perdidos

    Quase quatro anos após terem trocado o piso térreo pelo parque de estacionamento, os comerciantes do Mercado da Graça voltaram ontem à praça central. Renovada, mas ainda não finalizada, a obra agradou, para já, aos empresários e clientes, que esperam pelos próximos dias para ter uma opinião formada. “Normalidade” voltou, sem qualquer cerimónia oficial por parte da autarquia

    premium
    Hoje, 10:02

    Autor: Nuno Martins Neves
    A 11 dias de fazer quatro anos desde que a obra de requalificação do Mercado da Graça se iniciou, os comerciantes regressaram à praça central daquele mercado agrícola. Para trás ficou uma obra - que ainda não está concluída - e mais de quatro anos a tentar sobreviver na escuridão do piso -...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.