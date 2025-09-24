Ciclone Gabrielle coloca grupos Ocidental e Central dos Açores sob aviso vermelho da meteorologia

Nas ilhas Flores e Corvo (grupo Ocidental) o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre 21h00 de quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso vermelho para agitação marítima, para o período entre as 00h00 e as 09h00 de sexta-feira, com ondas de sudoeste, passando a norte, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Quanto ao aviso vermelho relativo ao vento para estas duas ilhas, vigora das 00h00 às 06h00 de sexta-feira, soprando este de leste, rodando para norte.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que constituem o grupo Central, há um aviso vermelho para vento, vigorando das 00h00 às 09h00 de sexta-feira, com direção de sul, rodando para noroeste.

O IPMA emitiu ainda para o mesmo grupo, um aviso vermelho, válido entre 03h00 e as 12h00 de sexta-feira, relativo à agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a noroeste, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Além dos avisos vermelhos, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para todas as ilhas dos Açores.

No grupo Ocidental, vigora um aviso um aviso laranja relativo a precipitação forte, das 18h00 às 21h00 de quinta-feira, e outro relativo ao vento, com direção sul, rodando para leste, das 18h00 de quinta-feira às 00h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um outro aviso laranja para o mesmo grupo de ilhas relativo a agitação marítima, com ondas de sudoeste, que vigora das 21h00 de quinta-feira às 00h00 de sexta-feira.

Foram ainda emitidos mais dois avisos laranja relativos a vento e agitação marítima, para o mesmo grupo, válidos das 06h00 às 15h00 de sexta-feira.

Ainda no grupo Ocidental, o IPMA emitiu um aviso amarelo relativo a precipitação forte que vigora das 06h00 às 09h00 de sexta-feira.

Foi emitido ainda para o grupo Central um aviso laranja relativo ao vento, das 21h00 de quinta-feira às 00h00 de sexta, outro para a agitação marítima (00h00 às 03h00 de sexta-feira) e um terceiro, ainda para o vento, das 09h00 às 12h00 de sexta-feira.

Há ainda outro aviso laranja para a agitação marítima, das 12h00 às 18h00 de sexta-feira, também para o grupo Central.

Ainda no grupo Central, vigora um alerta amarelo relativo a vento, com direção sul, das 18h00 às 21h00 de quinta-feira.

No mesmo grupo de ilhas, outro alerta amarelo vai estar em vigor relativo à precipitação, das 21h00 de quinta-feira às 15h00 de sexta.

No grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel), vigoram três avisos amarelos relativos a agitação marítima, à precipitação e vento, das 06h00 às 18h00 de sexta-feira.

Os Açores vão estar sob a influência do ciclone Gabrielle, que se encontrava terça-feira "a aproximadamente 2640 quilómetros a oés-sudoeste do Grupo Ocidental dos Açores", deslocando-se para nordeste.

Segundo o centro de vigilância dos Açores, o Gabrielle está atualmente classificado como furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

É esperado, no entanto, que "à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1", referiu a meteorologista Rita Mota.