‘Dois de Nós’ inicia no Coliseu Micaelense digressão por Portugal

O Coliseu Micaelense acolhe, este fim de semana, a peça “Dois de Nós”, com os atores António Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

Escrita por Gustavo Pinheiro e dirigida por José Possi Neto, a comédia dramática brasileira, tem sala esgotada para hoje e amanhã (às 21h00), e conta com uma nova sessão no domingo, pelas 15h30.

Em ‘Dois de Nós’, os atores exploram as “complexidades das relações amorosas ao longo do tempo abordando temas comuns entre os casais”, refere a sinopse do espetáculo, que estreou em São Paulo, no Brasil, em setembro do ano passado, tendo o texto sido lançado em livro, pela Editora Cobogó, em novembro, o que ampliou o alcance da obra.

‘Dois de nós’ centra-se no casal Pedro Paulo e Maria Helena (interpretados por António Fagundes e Christiane Torloni), que se encontram com as suas versões mais jovens, Pepê e Leninha (vividas por Thiago Fragoso e Alexandra Martins), num quarto de hotel, cenário que serve de palco para um confronto entre passado e presente.

O enredo desenvolve-se a partir de uma noite em que o casal, após a festa de bodas de ouro, revisita as memórias e os ressentimentos acumulados ao longo dos anos.

Paralelamente, o casal mais jovem, que volta de uma festa de Carnaval, enfrenta a suas próprias tensões e expectativas.

Este encontro entre as duas gerações suscita reflexões sobre a vida conjugal, abordando temas comuns aos casais, como rotina, filhos, dinheiro, tempo, realização profissional, desejo sexual, frustrações e mágoas, tudo à luz das mudanças velozes de comportamento, características da atualidade, e permeado por humor e ironia.

Segundo a imprensa brasileira, o espetáculo foi um sucesso de público e crítica, esgotando sessões e levando os organizadores a estenderem a temporada de apresentações, inicialmente prevista para acabar em dezembro, até abril deste ano.

É em São Miguel que começa a digressão por Portugal da ‘A peça Dois de Nós’.

Depois do Coliseu Micaelense, a peça vai estar em cena em no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa ( 01/10 a 02/11), no Coliseu AGEAS no Porto (06 a 08/11), no Cine Teatro Garrett da Póvoa de Varzim (11 a 12/11), em Vila Nova de Famalicão, na Casa das Artes (13 a 16/11), em Coimbra, no Convento São Francisco (18 a 19/11), no Teatro Aveirense, Aveiro (20 a 23/11), Teatro Municipal em Oliveira de Azeméis (25 a 26/11), na Figueira da Foz, CAE (28 a 30/11), no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria (04 a 07/12), terminando em Faro, no Teatro das Figuras (11 a 14/12).

