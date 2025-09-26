Açoriano Oriental
    • Proteção Civil registou já 59 ocorrências e realojamento de quatro pessoas

    A passagem da depressão pós-tropical Gabrielle pelos Açores já provocou 59 ocorrências, a maioria relacionadas com a queda de árvores, queda de estruturas e danos em coberturas/tetos, informou a Proteção Civil

    Hoje, 07:15
    Proteção Civil registou já 59 ocorrências e realojamento de quatro pessoas

    Autor: Lusa/AO Online

    O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) adiantou, em comunicado divulgado perto das 08:00, que foram registadas desde as 00:00 de hoje, 59 ocorrências, 22 das foram registadas na ilha do Faial, 10 em São Jorge, nove no Pico, nove na Terceira, seis na Graciosa e três em São Miguel.

    Ainda segundo a SRPCBA, foi necessário proceder ao realojamento de quatro pessoas (três na ilha do Faial e uma na Graciosa). Até ao momento, não há registo de feridos.

    "A maioria das situações reportadas está relacionada com a queda de árvores, queda de estruturas e danos em coberturas/tetos", adianta.

    Nos locais, para apoio e resolução das ocorrências estão bombeiros, Serviços de Ambiente, Serviços Municipais de Proteção Civil, Serviços Florestais, Obras Públicas, Forças de Segurança, MEO, NOS e EDA, segundo a Proteção Civil açoriana.

    O SRPCBA recomenda à população que continue a adotar as medidas de autoproteção, nomeadamente a circular apenas em caso de necessidade e a seguir as informações e indicações das autoridades.

    O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira.

    As ilhas dos grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) e Ocidental (Flores e Corvo) mantêm-se sob aviso vermelho – o mais grave numa escala de três – devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

    O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

    Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.


