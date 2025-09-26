Aerogare da Graciosa com danos que podem condicionar operação aérea

"Temos uma informação de última hora que se prende com impactos verificados na cobertura da aerogare da Graciosa", adiantou o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, num ponto de situação na sede da Proteção Civil regional, na ilha Terceira.

Segundo Alonso Miguel, os estragos na aerogare "poderão causar constrangimentos na operação da infraestrutura e, consequentemente, na atividade aérea" que é assegurada pela SATA Air Açores.

O governante, que tutela a área da Proteção Civil nos Açores, disse que estava ainda a ser feita uma avaliação dos danos causados, não havendo "informação detalhada sobre esta matéria".

"A informação que temos é que houve danos causados na cobertura da aerogare da Graciosa e que neste momento as equipas da SATA [empresa que assegura o serviço de 'handling’ na aerogare] estão no local a avaliar, para poderem perceber também a extensão e a gravidade desses impactos e até que ponto poderá ou não afetar a atividade aérea", salientou.

Alonso Miguel precisou que os possíveis constrangimentos na atividade aérea na ilha Graciosa estarão dependentes da "avaliação que está a ser feita e dos danos que tiverem sido provocados na aerogare".

"A informação que temos por parte da SATA é que já tem equipas no local e que estão a fazer uma avaliação da extensão destes danos", reforçou.