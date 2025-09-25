SATA cancela voos entre ilhas e ativa plano de contingência

A comunicado, o grupo açoriano de transporte aéreo adiantou que tem em curso um plano de contingência, que inclui a emissão de alertas aos passageiros, a possibilidade de alterações de voos sem penalizações ou custos adicionais e o cancelamento antecipado de algumas ligações.

No caso da SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, está cancelado o voo SP408 desta quinta-feira entre Ponta Delgada e a ilha Terceira e “será suspensa toda a operação no dia 26 de setembro até às 14h00, mantendo-se a restante operação”, referiu a companhia.

Já em relação à Azores Airlines, que faz as ligações de e para o arquipélago, está também cancelado o voo S4882 de hoje de Ponta Delgada para a Praia, em Cabo Verde.

Na sexta-feira, a companhia prevê manter a sua operação, com exceção dos voos S4151/S4150 Lisboa-Horta-Lisboa, S4182/S4183 Terceira-Porto-Terceira e S4121/S4120 Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa.

O voo S4131 entre Lisboa e a Terceira está previsto partir às 13h40, adiantou ainda SATA, alertando que os restantes voos poderão sofrer atrasos, dependendo da evolução das condições meteorológicas nos Açores.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se “precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA – o mais grave numa escala de três – entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas “precipitação por vezes forte”, rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.