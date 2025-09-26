Reino Unido vai criar documento de identidade digital para cidadãos e residentes

Este documento, que não terá suporte físico e será armazenado no telemóvel, "tornará mais difícil para as pessoas trabalharem ilegalmente no país" e "também oferecerá muitos benefícios aos cidadãos, como a capacidade de comprovar a sua identidade para aceder rapidamente a serviços essenciais", disse o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, num comunicado.

Não existe um cartão de identificação nacional no Reino Unido e a introdução de um documento deste tipo tem sido debatida no país há anos.

De acordo com o plano do Governo, os titulares deste novo documento digital não terão de o transportar consigo a todo o momento e não lhes será pedido que o apresentem, mas tornar-se-á "obrigatório para comprovar o seu direito de trabalhar" no país até ao final da legislatura, em 2029, especificou o Governo britânico.

Desde que assumiu o poder, Keir Starmer intensificou as medidas de combate à imigração ilegal, com especial enfoque no emprego ilegal.

A França aponta regularmente a facilidade de trabalho para as pessoas que chegam ilegalmente ao Reino Unido como um dos principais impulsionadores da imigração irregular, especialmente as travessias do Canal da Mancha em pequenas embarcações.

Este plano "combaterá as redes criminosas que prometem o acesso ao mercado de trabalho britânico para lucrar com travessias perigosas e ilegais do Canal da Mancha", enfatizou o Governo britânico no seu comunicado de imprensa.