Derrocada no trilho do Salto do Cabrito faz três feridos

O alerta foi dado pelas 11h08 através do número de emergência 112. Segundo explicou ao Açoriano Oriental o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz, “inicialmente tínhamos indicação de duas vítimas, mas à chegada ao local encontrámos mais uma pessoa ferida, e havia a possibilidade de existirem ainda outras duas numa zona superior”.

No total, foram mobilizadas cinco ambulâncias de socorro, três das quais dos Bombeiros da Ribeira Grande que acabaram por ser enviadas para o local, com o apoio dos Bombeiros de Ponta Delgada e de Vila Franca do Campo.





As vítimas foram assistidas no local pela equipa da SIV (Suporte Imediato de Vida) e transportadas posteriormente para o Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada.





O deslizamento deixou várias pedras instáveis na encosta, levando o Serviço Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande a interditar a área por questões de segurança.





José Nuno Moniz deixou ainda um apelo à população e aos visitantes, sublinhando a presença de muitas pessoas na zona, incluindo um autocarro turístico: “É fundamental ter em conta as condições meteorológicas. Estas áreas de serra apresentam risco acrescido após chuvadas intensas, como as que ocorreram durante a madrugada de hoje. Evitem as zonas altas onde a possibilidade de novos deslizamentos é maior".





As vítimas do acidente são cinco cidadãos da Letónia, três dos quais ficaram com ferimentos ligeiros.