Perto de meia centena de pessoas deslocadas de casa por precaução no Faial

“Há 46 pessoas a pernoitar fora das suas casas, 38 em residências de familiares, três na Santa Casa da Misericórdia da Horta, três em instalações do Exército e duas em alojamentos turísticos”, adiantou, em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira.

Segundo o autarca, as pessoas foram aconselhadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil a sair de casa “por prevenção e precaução”, porque viviam “em habitações mais frágeis” ou porque se tratavam de idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.

Os moradores viviam nas freguesias de Angústias, Feteira, Castelo Branco e Praia do Norte, em zonas junto à orla costeira ou junto a uma ribeira que oferecia preocupação.

Em algumas situações, os serviços de Proteção Civil ajudaram na deslocação.

“Um senhor de 93 anos acamado foi transportado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial para a Santa Casa da Misericórdia da Horta, onde vai passar esta noite”, revelou Carlos Ferreira.

O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais (23:00 em Lisboa) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o “período mais crítico” seja durante a madrugada.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se “precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA – o mais grave numa escala de três – até sexta-feira de manhã.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas “precipitação por vezes forte”, rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.