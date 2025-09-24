Ciclone fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores durante 24 horas

“Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (…) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”, afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

O grupo Central inclui as ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge, enquanto Flores e Corvo compõem o grupo Ocidental.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa conferência de imprensa marcada devido à aproximação da intempérie, o presidente do Governo Regiona confirmou que no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) os serviços públicos vão continuar abertos.

Já o encerramento dos organismos públicos nas outras sete ilhas açorianas abrange escolas de todos os níveis de ensino, não incluindo, contudo, “serviços considerados urgentes e essenciais”, como hospitais, centros de saúde ou serviços de Proteção Civil.

“Para todos os residentes e visitantes e para todas as ilhas: recomenda-se que cada um assegure para si as melhores medidas de autoproteção. Não sendo possível, infelizmente, evitar o furacão, é possível, no entanto, reduzir a exposição de cada um ao risco”, reforçou, falando no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada.

Bolieiro apelou à população para estar atenta às comunicações oficiais, tomar medidas de precaução e seguir as orientações da Proteção Civil, adiantando que vão ser realizadas conferências de imprensa diárias para acompanhar a situação.

“Evite circular e permanecer junto à orla costeira, pois a agitação marítima é muito perigosa. Restrinja a circulação pedonal e rodoviária durante o período crítico e limite a circulação apenas ao estritamente necessário”, salientou.

Segundo disse à Lusa a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, "neste momento, o ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson" (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

No grupo Ocidental, as previsões apontam para precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora de sul a rodar para norte, agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

No grupo Central, poderá ocorrer precipitação por vezes forte, o vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.