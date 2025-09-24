Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Ciclone fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores durante 24 horas

    O Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas ilhas dos grupos Ocidental e Central das 18h00 de quinta-feira até às 18h00 de sexta-feira, devido ao ciclone tropical Gabrielle (Notícia atualizada às 18h00)


    em actualização
    Hoje, 16:56
    Ciclone fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores durante 24 horas

    Autor: Lusa/AO Online

    “Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (…) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”, afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

    O grupo Central inclui as ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge, enquanto Flores e Corvo compõem o grupo Ocidental.

    As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

    Numa conferência de imprensa marcada devido à aproximação da intempérie, o presidente do Governo Regiona confirmou que no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) os serviços públicos vão continuar abertos.

    Já o encerramento dos organismos públicos nas outras sete ilhas açorianas abrange escolas de todos os níveis de ensino, não incluindo, contudo, “serviços considerados urgentes e essenciais”, como hospitais, centros de saúde ou serviços de Proteção Civil.

    “Para todos os residentes e visitantes e para todas as ilhas: recomenda-se que cada um assegure para si as melhores medidas de autoproteção. Não sendo possível, infelizmente, evitar o furacão, é possível, no entanto, reduzir a exposição de cada um ao risco”, reforçou, falando no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada.

    Bolieiro apelou à população para estar atenta às comunicações oficiais, tomar medidas de precaução e seguir as orientações da Proteção Civil, adiantando que vão ser realizadas conferências de imprensa diárias para acompanhar a situação.

    “Evite circular e permanecer junto à orla costeira, pois a agitação marítima é muito perigosa. Restrinja a circulação pedonal e rodoviária durante o período crítico e limite a circulação apenas ao estritamente necessário”, salientou.

    Segundo disse à Lusa a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, "neste momento, o ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson" (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

    No grupo Ocidental, as previsões apontam para precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora de sul a rodar para norte, agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

    No grupo Central, poderá ocorrer precipitação por vezes forte, o vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.