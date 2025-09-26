Luís Maurício preside à comissão de análise do Programa Funcional do HDES

O médico Luís Maurício foi nomeado presidente da comissão de análise que terá como missão proceder à discussão e ponderação do Programa Funcional apresentado pelo Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), de Ponta Delgada.

A nomeação do presidente, bem como dos restantes elementos da comissão, foi publicada em Jornal Oficial , com este grupo de trabalho a ser composto por oito elementos.

Luís Maurício, médico especialista em reumatologia, foi nomeado presidente da referida comissão de análise por preencher o requisito de ser “uma individualidade de reconhecido mérito na área da saúde”, lê-se no Despacho assinado por Mónica Seidi, secretária regional da Saúde e Segurança Social.

A comissão de análise integra, de igual modo, Paula Macedo, diretora clínica do HDES; Pedro Brázio, enfermeiro-diretor do HDES; Pedro Azevedo, o diretor regional das Obras Públicos em representação da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas; Nuno Rodrigues, adjunto em representação da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública; Clarisse Nogueira, técnica superior do quadro da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social - Divisão de Assuntos Jurídicos, Financeiros e Sistemas de Informação; Carlos Ponte, presidente do Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Médicos em representação desta organização: finalmente, Pedro Soares, presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Enfermeiros dos Açores, em representação desta classe.

Esta comissão de análise, que tem caráter temporário, vai agora proceder à discussão e ponderação do Programa Funcional apresentado pelo HDES, destinado à fundamentação das obras de reparação, redimensionamento e reorganização do HDES, dando suporte à decisão do Governo.

São dois os programas funcionais que serão agora objeto de análise e ponderação, um da autoria da ARIPA - Ilídio Pelicano, Arquitetos, Lda. (gabinete a quem foi confiada a elaboração do projeto de arquitetura inicial do HDES, pelo consórcio vencedor a quem foi adjudicada a respetiva construção [Engil/Marques, ACE], concluída em 1998) e o segundo da Antares Consulting - Consultoria de Gestão, Lda. (empresa com mais de 20 anos de experiência e especializada na área da saúde).