Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Proteção Civil dos Açores regista 196 ocorrências e 16 pessoas realojadas

    A Proteção Civil dos Açores registou, desde da madrugada desta sexta-feira, um total de 196 ocorrências, das quais 136 já se encontram resolvidas (Com Fotos)

    Hoje, 12:21

    Autor: Susete Rodrigues

    Em comunicado, a Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que a maioria das situações reportadas está relacionada com a queda de árvores, queda de estruturas e danos em coberturas.

    Na consequência destas situações, registou-se também a necessidade de realojar 16 pessoas, nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa, não havendo, até ao momento, registo de feridos.

    A Proteção Civil dos Açores, adianta que “considerando que deixaram de se verificar as condições que motivaram a adoção de medidas preventivas excecionais, concluiu-se que não se justifica a manutenção da situação de alerta, uma vez que o período crítico termina às 12h00 de hoje, 26 de setembro de 2025”.

    Assim, a situação de alerta declarada pelo Governo dos Açores cessou às 12h00 desta sexta-feira.

    Importa referir ainda que se “mantém em vigor o Despacho n.º 2121-A/2025 de 24 de setembro de 2025, emitido pelo Presidente do Governo, que determina o encerramento, no dia 26 de setembro até às 18h00, de todos os serviços e organismos públicos, localizados nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.