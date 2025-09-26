Proteção Civil dos Açores regista 196 ocorrências e 16 pessoas realojadas

Em comunicado, a Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que a maioria das situações reportadas está relacionada com a queda de árvores, queda de estruturas e danos em coberturas.



Na consequência destas situações, registou-se também a necessidade de realojar 16 pessoas, nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa, não havendo, até ao momento, registo de feridos.



A Proteção Civil dos Açores, adianta que “considerando que deixaram de se verificar as condições que motivaram a adoção de medidas preventivas excecionais, concluiu-se que não se justifica a manutenção da situação de alerta, uma vez que o período crítico termina às 12h00 de hoje, 26 de setembro de 2025”.



Assim, a situação de alerta declarada pelo Governo dos Açores cessou às 12h00 desta sexta-feira.



Importa referir ainda que se “mantém em vigor o Despacho n.º 2121-A/2025 de 24 de setembro de 2025, emitido pelo Presidente do Governo, que determina o encerramento, no dia 26 de setembro até às 18h00, de todos os serviços e organismos públicos, localizados nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central”.

