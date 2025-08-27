Mulher morre junto ao porto de pescas de Santo António

As causas do sucedido são, para já, desconhecidas, revela uma nota de imprensa da Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com aquele comunicado, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) recebeu um alerta pelas 16h39, tendo ativado de imediato tripulantes da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e de Ponta Delgada.

“ À chegada ao local, constatou-se que a vítima, que se encontrava em decúbito ventral na água, tinha sido prontamente retirada pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande. Os tripulantes da Estação Salva-vidas transportaram posteriormente a mesma até ao porto de Ponta Delgada, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde”, acrescenta o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Os Bombeiros de Ponta Delgada fizeram, posteriormente, o transporte do corpo para o Hospital do Divino Espírito Santo, após contacto com o Ministério Público.