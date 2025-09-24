Insegurança leva à decisão de interromper voluntariado com pessoas sem-abrigo

Foi decidido interromper a partir de outubro a distribuição de refeições
aos sem-abrigo em Ponta Delgada, realizada às quartas-feiras por
voluntários da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na “Casa
dos Manaias”, segundo apurou o Açoriano Oriental.
Segundo a
informação obtida pelo nosso jornal, a decisão deve-se a motivos de
segurança, uma vez que os voluntários envolvidos têm sido alvo de
ameaças e insultos, sentindo em risco a sua integridade física, perante a
ausência de acompanhamento por parte das forças de segurança, tanto
públicas como municipais, durante a distribuição das refeições.
Questionada
pelo Açoriano Oriental, a Câmara Municipal de Ponta Delgada refere que
“manterá as condições de segurança imprescindíveis para a efetivação
desta missão social assegurando uma presença contínua por parte da
Polícia Municipal no mencionado espaço”.
Ainda segundo a autarquia,
atualmente são apoiadas cerca de 50 pessoas em situação de risco de
exclusão social na “Casa dos Manaias”, com a atribuição de uma refeição
diariamente, entre as 18h30 e as 20h00 de diversas instituições, como a
Associação Amor Azul; Projeto Zero Desperdício; Igreja Viva
Conquistadores para Cristo e Grupo de Romeiros de São Miguel.
A resposta
da Câmara Municipal de Ponta Delgada não esclareceu se a Irmandade do
Senhor Santo Cristo dos Milagres fez algum pedido formal de apoio
policial e qual teria sido a resposta da autarquia a esse pedido.
Contactada igualmente pelo nosso jornal, a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres decidiu não prestar declarações.