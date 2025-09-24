Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Insegurança leva à decisão de interromper voluntariado com pessoas sem-abrigo

    Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres decidiu interromper a partir de outubro a distribuição de refeições na “Casa dos Manaias”. A decisão deve-se a ameaças e à falta de segurança sentida pelos voluntários. Câmara responde que manterá a presença da Polícia Municipal

    Hoje, 09:05
    Insegurança leva à decisão de interromper voluntariado com pessoas sem-abrigo

    Autor: Filipe Torres

    ﻿Foi decidido interromper a partir de outubro a distribuição de refeições aos sem-abrigo em Ponta Delgada, realizada às quartas-feiras por voluntários da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na “Casa dos Manaias”, segundo apurou o Açoriano Oriental.

    Segundo a informação obtida pelo nosso jornal, a decisão deve-se a motivos de segurança, uma vez que os voluntários envolvidos têm sido alvo de ameaças e insultos, sentindo em risco a sua integridade física, perante a ausência de acompanhamento por parte das forças de segurança, tanto públicas como municipais, durante a distribuição das refeições.

    Questionada pelo Açoriano Oriental, a Câmara Municipal de Ponta Delgada refere que “manterá as condições de segurança imprescindíveis para a efetivação desta missão social assegurando uma presença contínua por parte da Polícia Municipal no mencionado espaço”.

    Ainda segundo a autarquia, atualmente são apoiadas cerca de 50 pessoas em situação de risco de exclusão social na “Casa dos Manaias”, com a atribuição de uma refeição diariamente, entre as 18h30 e as 20h00 de diversas instituições, como a Associação Amor Azul; Projeto Zero Desperdício; Igreja Viva Conquistadores para Cristo e Grupo de Romeiros de São Miguel. 

    A resposta da Câmara Municipal de Ponta Delgada não esclareceu se a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres fez algum pedido formal de apoio policial e qual teria sido a resposta da autarquia a esse pedido.

    Contactada igualmente pelo nosso jornal, a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres decidiu não prestar declarações.
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.