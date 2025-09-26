Açoriano Oriental
    • Danos na aerogare da Graciosa não afetam operação

    Os danos na aerogare da Graciosa, provocados pela tempestade pós-tropical Gabrielle "não afetaram" a estrutura do edifício e a reparação será realizada nos próximos dias, sem causar constrangimentos na operação aérea, adiantou o Governo Regional

    Hoje, 12:40
    Danos na aerogare da Graciosa não afetam operação

    Autor: Lusa/AO Online

    "Verificou-se a cedência de uma chapa impermeabilizante, situação que não afeta a estrutura da aerogare. A SATA já tem uma solução técnica que será relativamente rápida e que será feita nos próximos dias, assim que as condições meteorológicas o permitem", disse fonte da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse à agência Lusa.

    Afirmando que esta "foi uma ocorrência com danos relativamente pequenos", a mesma fonte acrescentou que a SATA Aeródromos, que gere o aeródromo da Graciosa, tem estado "a fazer um levantamento da situação".

    Ainda segundo a fonte governamental, a aerogare está encerrada desde quinta-feira preventivamente, devido ao mau tempo, mas às 13h00 desta setxa-feira, "reabre à operação".

