Danos na aerogare da Graciosa não afetam operação

"Verificou-se a cedência de uma chapa impermeabilizante, situação que não afeta a estrutura da aerogare. A SATA já tem uma solução técnica que será relativamente rápida e que será feita nos próximos dias, assim que as condições meteorológicas o permitem", disse fonte da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse à agência Lusa.

Afirmando que esta "foi uma ocorrência com danos relativamente pequenos", a mesma fonte acrescentou que a SATA Aeródromos, que gere o aeródromo da Graciosa, tem estado "a fazer um levantamento da situação".

Ainda segundo a fonte governamental, a aerogare está encerrada desde quinta-feira preventivamente, devido ao mau tempo, mas às 13h00 desta setxa-feira, "reabre à operação".