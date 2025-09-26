Ciclone passou a depressão pós-tropical mas preocupações mantêm-se

Segundo disse Rui Andrade, num ponto de situação realizado às 00h00, “neste momento não estamos a falar de um furacão de categoria 1, mas sim de uma tempestade pós-tropical”, no entanto, “é uma tempestade pós-tropical com força de furacão”.



O presidente do SRPCBA referiu que a tempestade, “neste momento já passou, encontra-se entre o Grupo Ocidental e o Central" e que às 21h00 desta quinta-feira, a tempestade pós-tropical localizava-se a “cerca de 300km a oeste do Faial, sendo expectável que às 06h00 se encontre a cerca de 40km a sudoeste da ilha Terceira – entre a Terceira e São Jorge - e aquilo que era inicialmente o período crítico, mantém-se como sendo o desta madrugada e início da manhã de amanhã (sexta-feira)”.

Desta forma, é esperado uma intensificação do estado do tempo. “Em média, os ventos esperados para o grupo central andam na ordem dos 120km, podendo a rajada máxima chegar aos 150km. Verificamos também uma diminuição na altura significativa das ondas, neste momento situa-se nos 6 metros, sendo que a altura máxima está compreendida entre os 8 e os 10 metros”.

O presidente do SRPCBA refere que a “situação não é tão gravosa quanto inicialmente se esperava, ainda assim temos que contar que vamos agora iniciar o período crítico, que será esta madrugada e em pormenor das 3h da madrugada até às 9h”.

“Os alertas meteorológicos que estão emitidos se mantêm até que o IPMA atualize os avisos meteorológicos”.

