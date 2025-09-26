Açoriano Oriental
    • Municípios desativam planos de emergência

    Os municípios das ilhas dos grupos Central e Ocidental dos Açores já começaram a desativar os planos municipais de emergência, que tinham ativado devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle

    Hoje, 14:34
    Municípios desativam planos de emergência

    Autor: Lusa/AO Online

    Os 12 municípios das ilhas dos grupos Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) e Ocidental (Flores e Corvo), os mais afetados pela passagem da tempestade pós-tropical pelo arquipélago, tinham ativado os seus planos municipais de emergência.

    Nas suas páginas oficiais nas redes sociais, as câmaras municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, na ilha Terceira, da Horta, na ilha do Faial, da Madalena, na ilha do Pico, e das Velas, na ilha de São Jorge, informaram que desativaram os planos de emergência, entre a manhã e o início da tarde.


