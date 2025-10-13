Trump pede paz sustentada e um perdão a Netanyahu

No dia em que Israel e o Hamas assinam um plano de paz para Gaza e os islamitas libertaram os últimos reféns do conflito iniciado a 07 de outubro de 2023, Trump foi ao Knesset, o Parlamento de Israel, para descrever o momento como o “fim de uma era de terror e morte” e o início de uma nova etapa, marcada pela “grande concórdia e harmonia duradoura para Israel e para toda a região”.



Improvisando numa parte do discurso que durou mais de uma hora, Trump aproveitou para pedir ao Knesset para dar um perdão a Netanyahu nos processos judiciais em que está envolvido.



“Após tantos anos de guerra e perigos implacáveis, os céus estão calmos hoje, as armas e as sirenes silenciaram e o sol nasce sobre uma terra sagrada finalmente em paz. Uma terra e uma região que, se Deus quiser, viverão em paz por toda a eternidade”, afirmou o chefe de Estado norte-americano, perante uma plateia que incluiu membros do Governo israelita, líderes da oposição e representantes diplomáticos de países árabes.



Trump destacou que o dia de hoje ficará registado como “o amanhecer histórico de um novo Médio Oriente”, sublinhando que o plano de paz agora assinado, e que prevê a desmilitarização imediata da Faixa de Gaza e o fim da ameaça do Hamas, foi possível graças a uma “coligação inédita de nações responsáveis”.



“Não é apenas o fim de uma guerra. É o fim de uma era de morte e sofrimento. É o início de uma nova página para Israel, para os palestinianos e para todas as nações que escolheram a paz em vez do ódio”, disse Trump.



O Presidente norte-americano fez questão de agradecer o papel dos países árabes e muçulmanos que, segundo disse, foram decisivos para pressionar o Hamas a libertar os reféns que ainda retinha.



“Tivemos muita ajuda, incluindo de países que ninguém esperava. Quero agradecer-lhes profundamente. É uma vitória para Israel e para o mundo”, esclareceu o líder norte-americano.



Trump saudou igualmente as Forças de Defesa de Israel pela operação militar “Rising Lion”, que classificou como “brilhante” e “determinante” para o desfecho do conflito e acrescentou que a cooperação militar entre os EUA e Israel foi essencial para alcançar a vitória no terreno, mas frisou que “o tempo da guerra acabou” e que “agora é tempo de transformar vitórias militares em paz sustentável”.



Numa longa intervenção, marcada por um tom celebratório e por momentos de improviso, Trump elogiou os seus principais assessores, incluindo o genro Jared Kushner e o empresário Steven Witkoff, a quem atribuiu um papel central nas negociações com os países árabes e muçulmanos.



O discurso foi interrompido por instantes por um deputado comunista que gritou a Donald Trump enquanto mostrava um cartaz onde se lia "Reconheçam a Palestina", antes de ser expulso da sala.



Para o futuro próximo, o Presidente norte-americano anunciou a criação do Board of Peace, uma plataforma internacional para coordenar a reconstrução de Gaza com o apoio de países árabes ricos, garantindo que os EUA vão liderar esse esforço e que “os recursos necessários já estão garantidos”.



“Hoje, muitos dos que foram nossos adversários estão prontos para ser nossos parceiros. E, quem sabe, até nossos amigos. Este é um momento que vai ser recordado por gerações como o instante em que tudo começou a mudar — e a mudar para melhor”, afirmou Trump, fazendo um apelo direto à liderança palestiniana.



“Esta é a vossa oportunidade de escolher a construção em vez da destruição, o desenvolvimento em vez do fanatismo”, disse Trump.



O líder norte-americano reafirmou ainda o seu compromisso com a expansão dos Acordos de Abraão, instando outros países da região a juntarem-se à iniciativa.



Na parte final do discurso, Trump dirigiu-se ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com um comentário espontâneo: “Agora podes ser um pouco mais simpático, Bibi. Já não estás em guerra”, antes de pedir um perdão para os seus processos judiciais.

