    • Autárquicas
    PSD venceu as eleições nos Açores

    O PSD venceu mais câmaras municipais nos Açores, sozinho ou em coligação, nas eleições autárquicas de domingo, apesar de o PS ter obtido maior percentagem de votos, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna

    Hoje, 00:11

    Autor: AO Online

    Os social-democratas conquistaram a presidência de nove dos 19 municípios dos Açores, um em coligação com o CDS-PP e um em coligação com o CDS-PP e o PPM.

    Com 24,71% dos votos, o PSD venceu mais uma câmara do que em 2021, recuperando a Calheta, que nos últimos três mandatos tinha sido liderada pelo movimento Dar Vida ao Concelho.

    O PS, que obteve mais votos (35,14%), conquistou oito câmaras municipais, menos uma do que em 2021, perdendo Santa Cruz das Flores, que geria há 24 anos, para o Movimento Cívico pelo Concelho, liderado por Elisabete Nóia, que foi neste mandato vice-presidente do município, eleita pelo PS.

    O CDS-PP voltou a ganhar o município das Velas, que lidera desde 2013.

