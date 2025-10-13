PSD venceu as eleições nos Açores

Os social-democratas conquistaram a presidência de nove dos 19 municípios dos Açores, um em coligação com o CDS-PP e um em coligação com o CDS-PP e o PPM.

Com 24,71% dos votos, o PSD venceu mais uma câmara do que em 2021, recuperando a Calheta, que nos últimos três mandatos tinha sido liderada pelo movimento Dar Vida ao Concelho.O PS, que obteve mais votos (35,14%), conquistou oito câmaras municipais, menos uma do que em 2021, perdendo Santa Cruz das Flores, que geria há 24 anos, para o Movimento Cívico pelo Concelho, liderado por Elisabete Nóia, que foi neste mandato vice-presidente do município, eleita pelo PS.O CDS-PP voltou a ganhar o município das Velas, que lidera desde 2013.