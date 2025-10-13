Hamas libertou mais 13 reféns israelitas

Sete reféns já tinham sido entregues hoje de manhã à Cruz Vermelha Internacional que os conduziu até efetivos militares israelitas, em Gaza.



No total, o Hamas libertou hoje os últimos 20 reféns israelitas mantidos na Faixa de Gaza.



As autoridades israelitas anunciaram o regresso dos primeiros sete reféns sobreviventes antes das 10h00 (Lisboa).



Segundo a emissora pública israelita, o outro grupo de 13 reféns foi entregue, como acordado, à Cruz Vermelha Internacional no sul da Faixa de Gaza e que devem ser entregues ao Exército israelita "em breve".

