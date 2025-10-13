Bolieiro entende vitória eleitoral como voto do projeto político que lidera

Mais câmaras, mais freguesias, mais mandatos. Só faltaram 2 mil votos para que o PSD pudesse ter uma noite eleitoral em pleno nos Açores. Para o presidente do partido - e também líder do Governo Regional - foi a prova que o trabalho dos sociais-democratas está a merecer a confiança do povo.

“Fomos bem claros nos objetivos. Maior número de mandatos no poder local, e alcançamos. Queríamos a liderança na Assembleia de Municípios, e temos a maioria e por isso lideraremos a AMRAA. Queríamos ter uma maioria das juntas de freguesia, para assumir a liderança da delegação regional dos Açores da ANAFRE, e conseguimos. Aos eleitores, a minha gratidão, porque ganhamos e os objetivos foram alcançados”.

Para José Manuel Bolieiro, apesar de se ter tratado de uma eleição do poder local, não há como fugir a uma leitura regional do mesmo.

“Não posso deixar de expressar a minha satisfação, por que se trata de uma revelação que interpreto como de consistência do projeto político que lideramos nos Açores. Não há censura ao nosso projeto político, há antes confiança na nossa capacidade de diálogo, concertação e harmonização dos interesses açorianos e na defesa dos interesses da região”.



