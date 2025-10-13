Apenas quatro corpos de reféns serão hoje devolvidos a partir de Gaza

“As famílias dos reféns ficaram chocadas e consternadas ao saber que apenas quatro corpos de reféns falecidos, entre os 28 detidos pelo Hamas, serão devolvidos hoje”, afirmou o Fórum das Famílias dos Reféns, num comunicado.



“Isto representa uma violação flagrante do acordo por parte do Hamas. Esperamos que o Governo israelita e os mediadores tomem medidas imediatas para corrigir esta grave injustiça”, acrescenta o texto.



O grupo islamita palestiniano libertou hoje todos os 20 reféns vivos mantidos em Gaza, sendo que sete dos reféns foram libertados ao início da manhã, enquanto os restantes 13 foram libertados algumas horas depois.



Os 20 reféns, todos homens, reuniram-se com os familiares e vão ser depois ser submetidos a exames médicos.



Os corpos dos restantes 28 reféns mortos também devem ser entregues como parte do acordo, embora o momento da entrega ainda não tenha sido divulgado.



Em contrapartida, Israel vai libertar cerca de 1.950 presos palestinianos, desconhecendo-se, por enquanto, quantos foram libertados hoje e o calendário dos restantes.





