    • NRP Viana do Castelo dispara acidentalmente munição inerte no porto de Ponta Delgada

    Na manhã desta segunda-feira, no porto de Ponta Delgada, o NRP Viana do Castelo efetuou um disparo inopinado de uma munição inerte (sem carga explosiva) da sua peça de artilharia de 30 mm

    Hoje, 11:54
     De acordo com comunicado da Marinha Portuguesa, "este incidente ocorreu durante as verificações dos sistemas de armas do navio, no âmbito dos preparativos de largada para o mar".

    A Marinha Portuguesa informa, ainda, que não há danos a registar com pessoal. Numa avaliação, "ainda preliminar, foram identificados alguns danos materiais no navio de tráfego local Isabel C, atracado em frente ao NRP Viana do Castelo".

    A Marinha já iniciou um processo de "averiguações, com vista ao apuramento das causas do sucedido".

