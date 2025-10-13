NRP Viana do Castelo dispara acidentalmente munição inerte no porto de Ponta Delgada

De acordo com comunicado da Marinha Portuguesa, "este incidente ocorreu durante as verificações dos sistemas de armas do navio, no âmbito dos preparativos de largada para o mar".

A Marinha Portuguesa informa, ainda, que não há danos a registar com pessoal. Numa avaliação, "ainda preliminar, foram identificados alguns danos materiais no navio de tráfego local Isabel C, atracado em frente ao NRP Viana do Castelo".



A Marinha já iniciou um processo de "averiguações, com vista ao apuramento das causas do sucedido".

