Agressão na Rua dos Mercadores em Ponta Delgada captada pelo sistema de videovigilância

Uma agressão ocorreu segunda-feira, cerca das 17h30, na Rua dos Mercadores, no centro histórico de Ponta Delgada. A vítima, alvo de uma ofensa à integridade física simples por parte de um indivíduo, procurou refúgio num café situado na rua.

De acordo com informações recolhidas, o alerta foi dado à Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo sido acionada uma viatura para o local. No entanto, cerca de 20 minutos depois e já na ausência do agressor, a vítima decidiu deslocar-se à esquadra da PSP para formalizar a queixa-crime.

Em declarações ao Açoriano Oriental, o porta-voz do Comando Regional dos Açores da PSP, comissário Eurico Machado, explicou que é sempre necessário apresentar queixa formal para que o processo de investigação criminal tenha seguimento. O caso foi encaminhado para o Departamento de Investigação Criminal. Após a conclusão do inquérito, o processo será remetido ao Ministério Público, que determinará as medidas a aplicar ao suspeito.

A agressão foi registada pelas câmaras de videovigilância instaladas na Rua dos Mercadores, imagens que já se encontram a ser analisadas e que serão utilizadas no decurso da investigação.

Segundo a PSP, o sistema de videovigilância tem tido um papel “muito importante” na identificação de suspeitos e de eventuais testemunhas, contribuindo para a segurança do centro histórico da cidade.

Questionado sobre a eventual falta de efetivos policiais em Ponta Delgada, o porta-voz do Comando Regional dos Açores da PSP garantiu que o número atual de agentes “tem sido suficiente para manter a Região Autónoma dos Açores como uma das mais seguras do país e assegurar o cumprimento da missão policial”.

As viaturas de patrulha, explicou a mesma fonte, “estão frequentemente posicionadas em zonas periféricas da cidade”, uma estratégia que permite responder a diversas ocorrências, realizar ações de fiscalização e assegurar o patrulhamento regular.

A PSP sublinhou ainda que os casos de violência grave têm diminuído em comparação com o ano anterior e que a esquadra de Ponta Delgada “mantém-se sempre aberta ao público para qualquer denúncia ou pedido de apoio”.

Ainda segundo a PSP, a vítima não sofreu ferimentos graves.

De recordar que foram instaladas 19 câmaras de videovigilância, que entraram em funcionamento a 31 de julho deste ano, sendo que foram distribuídas no centro histórico de Ponta Delgada pela Rua Hintze Ribeiro, Rua dos Mercadores, Rua da Misericórdia, Rua António Joaquim Nunes da Silva, Largo da Matriz, Praça do Município, Largo Vasco Bensaude, Rua do Aljube, Travessa do Aljube, Rua Manuel Inácio Correia, Rua António José D’Almeida, Largo Mártires da Pátria, Largo 2 de Março e Campo de São Francisco.

