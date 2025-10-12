Açoriano Oriental
    PSD vence em Ponta Delgada

    Pedro Nascimento Cabral foi reeleito presidente da Câmara de Ponta Delgada com 33,87 %

    12 de Oct de 2025, 23:22

    Autor: AO Online

    O Movimento Ponta Delgada para Todos obteve 26,19%, seguido do Unidos Por Ponta Delgada (PS-BE-PAN-L) com 17,85 %, do Chega com 14,56%, da IL 3,385, PCP-PEV com 0,75 %, ADN com 0,42%

    Votos em Branco - 1,97 %

    Votos Nulos - 1,01 %

