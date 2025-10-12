PSD vence em Ponta Delgada

Autor: AO Online
O Movimento Ponta Delgada para Todos obteve 26,19%, seguido do Unidos Por Ponta Delgada (PS-BE-PAN-L) com 17,85 %, do Chega com 14,56%, da IL 3,385, PCP-PEV com 0,75 %, ADN com 0,42%
Votos em Branco - 1,97 %
Votos Nulos - 1,01 %
Pedro Nascimento Cabral foi reeleito presidente da Câmara de Ponta Delgada com 33,87 %
O Movimento Ponta Delgada para Todos obteve 26,19%, seguido do Unidos Por Ponta Delgada (PS-BE-PAN-L) com 17,85 %, do Chega com 14,56%, da IL 3,385, PCP-PEV com 0,75 %, ADN com 0,42%
Votos em Branco - 1,97 %
Votos Nulos - 1,01 %
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.