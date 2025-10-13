Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Nascimento Cabral promete “diálogo aberto” para governar Ponta Delgada

    O social-democrata Pedro Nascimento Cabral considerou que a vitória para a Câmara de Ponta Delgada reconhece o trabalho dos últimos quatro anos e prometeu “diálogo aberto” com outras forças após perder a maioria no executivo

    Hoje, 01:30
    Nascimento Cabral promete “diálogo aberto” para governar Ponta Delgada

    Autor: Lusa/AO Online

    “O que muda aqui apenas é o figurino do executivo municipal porque, de facto, há novas forças políticas e de cidadãos que entram no executivo municipal, mas vamos manter sempre um diálogo aberto com todas as forças políticas e com movimento de cidadãos”, afirmou na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada.

    O PSD manteve a presidência da Câmara de Ponta Delgada com a reeleição de Nascimento Cabral, mas perdeu a maioria absoluta que tinha até agora, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

    Nascimento Cabral, reeleito para um segundo mandato à frente da maior autarquia dos Açores, destacou a “grande vantagem” para a segunda força mais votada, mas admitiu que os resultados demonstram que os cidadãos querem que a próximo executivo camarário tenha “sentido de responsabilidade”.

    “O que está aqui em causa é mais importante do que qualquer intriga partidária ou do próprio movimento [de cidadãos]. O que está aqui em causa é o desenvolvimento de Ponta Delgada. E por isso nós merecemos a confiança da maioria dos cidadãos de Ponta Delgada”, reforçou.

    O social-democrata destacou a conquista das juntas de freguesia dos  Arrifes e das Capelas por parte do PSD e prometeu “trabalhar com todas as juntas de freguesia” enquanto presidente da câmara.

    Nascimento Cabral considerou que a necessidade de dialogar com outras forças políticas no executivo “não é nada de diferente do que acontece” em outras autarquias do país e garantiu que vai trabalhar para assegurar a “estabilidade”.

    O candidato reeleito lembrou ainda a importância de Ponta Delgada para o desenvolvimento dos Açores.

    “Ponta Delgada é a maior autarquia dos Açores. É um importante motor para que os Açores possam encontrar o progresso e desenvolvimento social, económico e cultural. Todos nós temos essa responsabilidade de trabalhar para o mesmo fim”, vincou.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.