Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    José Pacheco muito satisfeito com os resultados

    O Chega não alcançou as expectativas traçadas para as autárquicas em Ponta Delgada, mas José Pacheco, líder regional, considera o resultado uma “vitória histórica para um partido tão recente”

    Hoje, 00:57
    José Pacheco muito satisfeito com os resultados

    Autor: Filipe Torres

    Nos Açores, o partido elegeu um vereador, 16 eleitos nas assembleias municipais e 14 nas assembleias de freguesia.

    “Há quatro anos tínhamos 1%. Hoje somos um partido a meio da tabela, com quase 10%. É uma grande vitória para um partido tão recente”, afirmou José Pacheco, sublinhando as dificuldades em formar listas e o esforço dos candidatos.

    O novo vereador de Ponta Delgada garantiu que o Chega continuará a afirmar-se no concelho: “Este é o tempo de aprendizagem. O tempo da vitória virá a seguir”.

    José Pacheco reconheceu a necessidade de consolidar as estruturas locais no partido e deixou críticas ao que chamou de “compadrio” na política regional.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.