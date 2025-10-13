José Pacheco muito satisfeito com os resultados

Nos Açores, o partido elegeu um vereador, 16 eleitos nas assembleias municipais e 14 nas assembleias de freguesia.

“Há quatro anos tínhamos 1%. Hoje somos um partido a meio da tabela, com quase 10%. É uma grande vitória para um partido tão recente”, afirmou José Pacheco, sublinhando as dificuldades em formar listas e o esforço dos candidatos.

O novo vereador de Ponta Delgada garantiu que o Chega continuará a afirmar-se no concelho: “Este é o tempo de aprendizagem. O tempo da vitória virá a seguir”.

José Pacheco reconheceu a necessidade de consolidar as estruturas locais no partido e deixou críticas ao que chamou de “compadrio” na política regional.