    • Prisão preventiva para suspeito de fornecer droga a alegada rede em São Miguel

    Um homem ficou em prisão preventiva “pela forte suspeita” de alegada venda de droga “a consumidores e do fornecimento a uma cadeia de outros traficantes”, na Lagoa e Ponta Delgada

    Hoje, 14:59
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) nos Açores, o homem, de 40 anos, foi detido "em flagrante delito", no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel.

    Os elementos de prova recolhidos ao longo da investigação indiciam que o suspeito vendia droga a consumidores e fornecia “uma cadeia de outros traficantes nos concelhos de Lagoa e de Ponta Delgada", especificou a PSP.

    A fonte policial adianta ainda que foram apreendidas "35 doses de heroína, sete doses de uma droga sintética, vários artigos em ouro, dinheiro e de outros objetos relacionados com o crime em investigação".

    O arguido, com "registo de vários antecedentes criminais", foi presente a 1.º interrogatório judicial e ficou com "a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva", revela a PSP, em comunicado de imprensa.


