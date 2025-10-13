Prisão preventiva para suspeito de fornecer droga a alegada rede em São Miguel

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) nos Açores, o homem, de 40 anos, foi detido "em flagrante delito", no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel.



Os elementos de prova recolhidos ao longo da investigação indiciam que o suspeito vendia droga a consumidores e fornecia “uma cadeia de outros traficantes nos concelhos de Lagoa e de Ponta Delgada", especificou a PSP.



A fonte policial adianta ainda que foram apreendidas "35 doses de heroína, sete doses de uma droga sintética, vários artigos em ouro, dinheiro e de outros objetos relacionados com o crime em investigação".



O arguido, com "registo de vários antecedentes criminais", foi presente a 1.º interrogatório judicial e ficou com "a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva", revela a PSP, em comunicado de imprensa.





