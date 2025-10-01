Açoriano Oriental
    • Governo dos Açores abre concurso público para atribuição de moradias em Ponta Delgada

    O Governo dos Açores vai arrendar, com opção de compra, cinco moradias construídas pela região no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência

    1 de Oct de 2025, 17:58
    Governo dos Açores abre concurso público para atribuição de moradias em Ponta Delgada

    Autor: Lusa/AO Online

    A Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional da Habitação, abriu esta quarta-feira o concurso público para atribuição, em regime de arrendamento com opção de compra, de cinco novas moradias construídas na freguesia dos Ginetes, no concelho de Ponta Delgada.

    “As novas moradias, todas de tipologia T3, estão localizadas nos lotes n.º 1, 2, 3, 6 e 9 do loteamento da Rua Antero de Moniz Viveiros e foram construídas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para os Açores, num investimento global de 945 mil euros”, indicou o executivo regional em comunicado.

    Segundo a nota, as moradias destinam-se a habitação própria permanente dos candidatos e respetivos agregados familiares e serão atribuídas em regime de arrendamento com opção de compra, “podendo a opção de compra ser exercida pelo arrendatário decorrido um ano da assinatura do contrato de arrendamento”.

    Os interessados devem apresentar a candidatura até ao dia 14 de novembro, através do preenchimento do formulário próprio disponível no sítio da Internet da Direção Regional da Habitação (https://portal.azores.gov.pt/web/drh/concursos).

    As candidaturas podem ser entregues no Serviço de Atendimento da Direção Regional da Habitação e nos Postos de Atendimento da RIAC - Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, enviadas por correio registado e com aviso de receção (para a Direção Regional da Habitação) ou através do endereço de correio eletrónico geral-drh@azores.gov.pt.

    O regulamento está disponível para consulta no sítio da Internet da Direção Regional da Habitação.

    ﻿

