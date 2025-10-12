Açoriano Oriental
    Projeções preveem abstenção entre 43% e 48,3%

    A abstenção nas eleições autárquicas deverá situar-se entre os 43,3% e os 48,3%, segundo sondagens divulgadas pelas estações televisivas SIC e TVI/CNN às 18h00 (17h00 nos Açores)


    12 de Oct de 2025, 18:32
    Autor: Lusa/AO Online

    A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

    A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje situava-se em 43,42% até às 16:00, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

    Tendo em conta os números divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mais de quatro milhões de pessoas exerceram o seu direito de voto até às 16:00.

    Comparando com as últimas eleições autárquicas, que se realizaram em 26 de setembro de 2021, a afluência às urnas aumentou ligeiramente: há quatro anos, até à mesma hora, tinham votado 42,34% dos eleitores.

    Os números divulgados pelo SGMAI às 12:00 davam conta de que a afluência às urnas nas eleições autárquicas estava nos 21,72%, um valor superior ao registado à mesma hora nas eleições de 2021.

    As urnas abriram às 08:00 e vão estar abertas até às 19:00. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

    Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

    Dos 9.303.840 eleitores inscritos, 9.262.722 são nacionais e, dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

    Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

    No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da SGMAI.


