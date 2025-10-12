Açoriano Oriental
    • Flores e Corvo com aviso amarelo devido a chuva na segunda-feira

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para segunda-feira para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores devido às previsões de chuva por vezes forte

    12 de Oct de 2025, 18:49
    Autor: Lusa/AO Online

    O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, estará ativo entre as 15h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira,


