Flores e Corvo com aviso amarelo devido a chuva na segunda-feira

Autor: Lusa/AO Online
O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, estará ativo entre as 15h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira,
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para segunda-feira para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores devido às previsões de chuva por vezes forte
O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, estará ativo entre as 15h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira,
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.