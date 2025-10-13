Selecionador nacional dá ação de formação na AAKDA

A formação foi ministrada pelo sensei Nuno Moreira, atual selecionador nacional da FNK-P e medalhado a nível europeu e mundial, nesta que foi a sua terceira visita à Região Autónoma dos Açores.

Esta iniciativa contou com o apoio da Direção Regional do Desporto (DRD), no âmbito do Plano de Desenvolvimento Desportivo (PDD), bem como das Câmaras Municipais da Ribeira Grande e da Praia da Vitória.

O evento, que reuniu cerca de duas centenas de praticantes (de todas as graduações), treinadores e competidores, representando 12 clubes provenientes de São Miguel, Terceira e Faial, contou ainda com o apoio do Clube Karate Shotokan Rabo de Peixe (CKSRP) e do Este Karate Clube (EKC).

