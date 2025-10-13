Açoriano Oriental
    • Selecionador nacional dá ação de formação na AAKDA

    A Associação Açoreana de Karate-Do e Disciplinas Associadas ( AAKDA), em colaboração com a Federação Nacional de Karate – Portugal (FNK-P) organizou nos dias 4 e 5 de outubro uma ação de formação de treinadores e estágio de praticantes e competidores, nas ilhas de São Miguel e Terceira

    Hoje, 12:47
    Selecionador nacional dá ação de formação na AAKDA

    Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo

    A formação foi ministrada pelo sensei Nuno Moreira, atual selecionador nacional da FNK-P e medalhado a nível europeu e mundial, nesta que foi a sua terceira visita à Região Autónoma dos Açores.

    Esta iniciativa contou com o apoio da Direção Regional do Desporto (DRD), no âmbito do Plano de Desenvolvimento Desportivo (PDD), bem como das Câmaras Municipais da Ribeira Grande e da Praia da Vitória.

    O evento, que reuniu cerca de duas centenas de praticantes (de todas as graduações), treinadores e competidores, representando 12 clubes provenientes de São Miguel, Terceira e Faial, contou ainda com o apoio do Clube Karate Shotokan Rabo de Peixe (CKSRP) e do Este Karate Clube (EKC).

