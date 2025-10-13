Lusitânia regressa às vitórias, JD Lajense continua a pontuar

Depois da derrota averbada no passado fim de semana, na receção ao líder Vitória Sernanche (2-4), os “verde e brancos” da Rua da Sé deslocaram-se a Coimbra, onde derrotaram o Mortágua, por 0-2.

A partida, que se jogou no Campo da Gandarada, no município da Mortágua, foi referente à terceira jornada da Série C da competição.

O triunfo “lusitanista” começou a ser construído só no início da segunda parte, mais concretamente aos 46 minutos, quando Alex Corado inaugurou o marcador, e foi finalizado no último lance do jogo (90+5’), por intermédio de Mateus Matos.

Já a Juventude Desportiva (JD) Lajense somou o segundo empate seguido e pontuou pela quarta jornada consecutiva no campeonato.

Na receção ao Oliveira do Hospital, em duelo de acerto de calendário, da primeira jornada da prova, Abel Jochua ainda adiantou os “amarelos” das Lajes no marcador, aos oito minutos, mas Dabo, aos 38’, fixou o resultado final em 1-1.

Face aos resultados, o Lusitânia saiu da zona de despromoção e subiu ao nono lugar, passando a somar sete pontos. Já o Lajense, que passa a contar oito pontos, subiu à sétima posição.

Recorde-se que os dois emblemas terceirenses têm ainda uma partida em atraso, referente à segunda jornada do campeonato, que se disputa no próximo dia 16 de novembro.

