Açoriano Oriental
    • Denúncia por distribuição de bens em Rabo de Peixe

    A alegada distribuição de bens alimentares pela Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, no sábado que antecedeu as eleições autárquicas de ontem, foi motivo de uma denúncia à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e à Polícia de Segurança Pública (PSP)

    12 de Oct de 2025, 19:55
    Denúncia por distribuição de bens em Rabo de Peixe

    Autor: Ana Carvalho Melo

    Segundo apurou o Açoriano Oriental, no sábado foi apresentada à CNE  uma queixa relativa a esta situação, a qual ainda terá de ser investigada de forma a verificar os factos apresentados.

    Também a PSP confirmou ao Açoriano Oriental ter recebido uma denúncia relativa à alegada distribuição de bens alimentares, situação que levou os agentes da esquadra de Rabo de Peixe a dirigirem-se à Junta de Freguesia para indagar sobre o sucedido. 

    De acordo com a informação prestada ao jornal, no local não se verificou estar a ocorrer qualquer distribuição de bens alimentares.

    De acordo com a Polícia de Segurança Pública, esta foi a única queixa registada relacionada com o incumprimento das regras previstas para a véspera e para o dia da eleição, dias em que é proibido fazer propaganda política por qualquer meio.

