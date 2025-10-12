Denúncia por distribuição de bens em Rabo de Peixe

Segundo apurou o Açoriano Oriental, no sábado foi apresentada à CNE uma queixa relativa a esta situação, a qual ainda terá de ser investigada de forma a verificar os factos apresentados.

Também a PSP confirmou ao Açoriano Oriental ter recebido uma denúncia relativa à alegada distribuição de bens alimentares, situação que levou os agentes da esquadra de Rabo de Peixe a dirigirem-se à Junta de Freguesia para indagar sobre o sucedido.

De acordo com a informação prestada ao jornal, no local não se verificou estar a ocorrer qualquer distribuição de bens alimentares.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, esta foi a única queixa registada relacionada com o incumprimento das regras previstas para a véspera e para o dia da eleição, dias em que é proibido fazer propaganda política por qualquer meio.