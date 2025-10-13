Movimento por Ponta Delgada destaca “resultado histórico”

Numa reação aos resultados eleitorais para a agência Lusa, a candidata referiu que “a satisfação era a vitória”, mas não foi obtida, no entanto, considerou que “é claro que o movimento Ponta Delgada para Todos tem um resultado histórico enquanto movimento independente, sem qualquer máquina partidária ou apoio”.

“É um facto que não conseguimos a atingir aquilo que nos propusemos, que era a vitória. Isso tem que ser muito claro”, afirmou, para acrescentar que se vai, como segunda força política de Ponta Delgada, “respeitar os votos de que cada um dos cidadãos das 24 freguesias” do concelho.

Sónia Nicolau, perante os resultados atingidos pelo PSD, vencedor, inferior a 2021, e PS, que caiu também em termos de ‘score’ eleitoral, considerou que “os partidos do sistema têm que perceber que não são os lugares que estão em causa mas as pessoas”.

