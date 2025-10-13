Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Movimento por Ponta Delgada destaca “resultado histórico”

    A líder do movimento Ponta Delgada para Todos, Sónia Nicolau, ressalvou que se alcançou um “resultado histórico” para o movimento nas eleições autárquicas, conseguindo o mesmo número de mandatos do vencedor, o PSD

    Hoje, 00:27
    Movimento por Ponta Delgada destaca “resultado histórico”

    Autor: Susete Rodrigues/Lusa/AO Online

    Numa reação aos resultados eleitorais para a agência Lusa, a candidata referiu que “a satisfação era a vitória”, mas não foi obtida, no entanto, considerou que “é claro que o movimento Ponta Delgada para Todos tem um resultado histórico enquanto movimento independente, sem qualquer máquina partidária ou apoio”.

    “É um facto que não conseguimos a atingir aquilo que nos propusemos, que era a vitória. Isso tem que ser muito claro”, afirmou, para acrescentar que se vai, como segunda força política de Ponta Delgada, “respeitar os votos de que cada um dos cidadãos das 24 freguesias” do concelho.

    Sónia Nicolau, perante os resultados atingidos pelo PSD, vencedor, inferior a 2021, e PS, que caiu também em termos de ‘score’ eleitoral, considerou que “os partidos do sistema têm que perceber que não são os lugares que estão em causa mas as pessoas”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.