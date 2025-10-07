Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Reunião entre júri e consórcio sobre privatização da Azores Airlines marcada para dia 13

    O júri do concurso para privatização da Azores Airlines tem agendada para a próxima segunda-feira, dia 13, uma reunião com o consórcio Newtour/MS Aviation e o conselho de administração do Grupo SATA.

    Hoje, 12:45
    Reunião entre júri e consórcio sobre privatização da Azores Airlines marcada para dia 13

    Autor: Paula Gouveia

    Findo o mês de setembro, e após as negociações dos últimos meses, não foi apresentada uma proposta formal pelo consórcio, e, por essa razão, o presidente do júri solicitou uma reunião com ambas as partes.
    Segundo fonte próxima do processo, o encontro tinha sido pedido para hoje, dia 7, mas por questões de agenda das partes não chegou a ser marcado.
    Fica assim adiada por mais alguns dias a decisão final sobre a compra, ou não, de parte da companhia aérea açoriana pelo consórcio Newtour/MS Aviation.
    O Governo Regional havia assumido publicamente que as negociações que decorrem desde o passado mês de abril deveriam ficar concluídas até ao fim de setembro, com a apresentação de uma proposta final. Mas isso acabou por não acontecer.
    No último dia de setembro, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, em declarações aos jornalistas, explicou que “o presidente do júri quer dar mais uma chance para tentar chegar a um entendimento. Nós respeitamos, naturalmente, porque temos vindo a contar com a participação decisiva desta credibilidade do júri que vai agora tentar fechar este processo”.
    Duarte Freitas já havia afirmado  que se não fosse apresentada uma proposta, a opção passaria pela “negociação particular” ou encerramento da companhia.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.