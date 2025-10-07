Reunião entre júri e consórcio sobre privatização da Azores Airlines marcada para dia 13

Findo o mês de setembro, e após as negociações dos últimos meses, não foi apresentada uma proposta formal pelo consórcio, e, por essa razão, o presidente do júri solicitou uma reunião com ambas as partes.

Segundo fonte próxima do processo, o encontro tinha sido pedido para hoje, dia 7, mas por questões de agenda das partes não chegou a ser marcado.

Fica assim adiada por mais alguns dias a decisão final sobre a compra, ou não, de parte da companhia aérea açoriana pelo consórcio Newtour/MS Aviation.

O Governo Regional havia assumido publicamente que as negociações que decorrem desde o passado mês de abril deveriam ficar concluídas até ao fim de setembro, com a apresentação de uma proposta final. Mas isso acabou por não acontecer.

No último dia de setembro, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, em declarações aos jornalistas, explicou que “o presidente do júri quer dar mais uma chance para tentar chegar a um entendimento. Nós respeitamos, naturalmente, porque temos vindo a contar com a participação decisiva desta credibilidade do júri que vai agora tentar fechar este processo”.

Duarte Freitas já havia afirmado que se não fosse apresentada uma proposta, a opção passaria pela “negociação particular” ou encerramento da companhia.

